Si muove il mercato dell'Ascoli, con Ninkovic sulla strada di Bari

ASCOLI - Qualcosa si muove nel calciomercato dell'Ascoli, fin qui avaro di notizie ancorché carico di aspettative. E' finalmente arrivata infatti un'offerta ufficiale del Bari (serie C) per Nikola Ninkovic, uno dei pezzi pregiatio dello scacchiere di Zanetti, ma dichiarato cedibile dalla società per i problemi di carattere disciplinare che il fantasista serbo a volte cra. La bravura del giocatore però è indiscutibile e l'Ascoli si è detto disponibile a cedere Ninkovic solo in presenza di un'offerta importante, offerta che però sembra finalmente arrivata perché il Bari è disponibile ad ottenere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto già fissato a 1,7 milioni. L'Ascoli non ha ancora dato una risposta (il contatto è di poche ore fa) ma l'impressione è che l'affare potrebbe andare in porto, con l'Ascoli che poi potrebbe reinvestire sul mercato la cifra incassata.





© RIPRODUZIONE RISERVATA