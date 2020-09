Revocato lo sciopero della Serie C. Samb, Vis, Fermana, Fano e Matelica: si gioca

Contrordine: la Serie C di calcio si gioca e da domani si cende in Campo. Le marchigiane Sanbenedettese, Vis Pesaro, Fermana, Fano e Matelica devono scominciare a scaldarsi: revocato lo sciopero, da sbatao 26 settembre si parte con la prima giornata.



«Si gioca. Da domani ha ufficialmente inizio il campionato Serie C 2020-2021». Queste le parole di Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, sulla revoca dello sciopero dell'Aic in Serie C dopo l'accordo sui 24 giocatori in lista. «È un fatto estremamente positivo. Si è lavorato in sinergia per riuscire a raggiungere l'obiettivo comune di tornare a far rotolare il pallone in campo. La prossima settimana sono già state fissate due riunioni con le nostre società per confrontarsi e deliberare sulle proposte di modifica che con l'Aic, ai cui rappresentanti va il mio ringraziamento, abbiamo ragionato di apportare. Un ringraziamento particolare va al Presidente Gravina per l'importate contributo. Abbiamo dato, tutti insieme, un segnale di rispetto alla passione dei tifosi», ha aggiunto Ghirelli.

«Ha vinto il buon senso, è un successo del calcio italiano». Il presidente della FIGC Gabriele Gravina commenta così la decisione dell'Associazione Italiana Calciatori (AIC) di revocare lo sciopero indetto per la prima giornata del campionato di Serie C.

