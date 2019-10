Tegola sulla Sambenedettese, tre giornate di squalifica a Di Massimo

Ultimo aggiornamento: 19:13

SAN BENEDETTO - Brutta tegola sulla. Si sapeva infatti chesarebbe stato squalificato, visto che nell'ultima partita casalinga con la Virtus Verona era stato espulso, ma non si sapeva che all'attaccante sarebbero state comminate tre giornate di squalifica. invece così ha deciso il Giudice Sportivo Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'Aia Roberto Calabassi. Il giocatore rossoblù è stato fermato per tre turni perché «... al termine della gara - recita il comunicato - rientrando negli spogliatoi dapprima applaudiva ironicamente l'operato dell'arbitro e, successivamente, lo avvicinava con fare minaccioso e gli rivolgeva reiterate frasi offensive». Insqualifica per una giornata anche a Di Sabatino (Alma Juve Fano) per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario, e Di Pasquale (Samb) per condotta scorretta verso un avversario e per condotta non regolamentare.