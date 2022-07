La Maceratese fa marcia indietro, in panchina ritorna Sauro Trillini

MACERATA - Risolta l'improvvisa e grave crisi tecnica insorta alla Maceratese dopo le dimissioni a sorpresa, al secondo giorno di ritiro, dell'allenatore Di Fabio e del direttore sportivo Sfredda, insoddisfatti dei risultati della campagna acquisti e soprattutto del modo in cui la società la stava portando avanti. Dopo una trattativa lampo la società del presidente Crocioni ha comunciato il ritorno in panchina di Sauro Trillini, l'allenatore che con un formidabile girone di ritorno aveva vinto l'ultimo campionato di Promozione, ma non era stato confermato per l'Eccellenza, con una decisione molto soprendente, che aveva anche scontentato i tifosi. Trillini, che dirigerà gli allenamenti fin da domani, ritorna quindi in panchina per guidare una squadra comunque diversa da quella che aveva lasciato poco più di un mese fa, in una categoria superiore ma comunque con fondate speranze di ben figurare.