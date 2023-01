​22°giornata di Lega Pro: spicca il derby marchigiano Fermana-Recanatese. Ancona e Vis cercano continuità

ANCONA- Fari puntati sulla ventiduesima giornata del girone B di Lega Pro, la terza di ritorno. Ad eccezione dell'anticipo Rimini-Entella, tutte le sfide si giocheranno domenica 15 febbraio alle 14.30 con questo calendario: Alessandria-Gubbio, Montevarchi-Reggiana, Carrarese-San Donato, Fermana-Recanatese, Fiorenzuola-Ancona, Pontedera-Lucchese, Siena-Imolese, Torres-Cesena, Vis Pesaro-Olbia.

Al Recchioni il derby Fermana-Recanatese

FERMANA- Cercano punti, gloria e ambizioni Fermana e Recanatese. I primi per capire se nella seconda parte del campionato, dopo una serie di risultati e prestazioni più che convincenti, può esserci spazio per qualcosa di più oltre la salvezza. I secondi per mettere basi solide sull'obiettivo salvezza esaltando l'ultimo successo ai danni della Recanatese. Arbitro: Ancora di Roma 1

L'Ancona a Fiorenzuola per volare in alto

ANCONA- Dopo aver strapazzato il Pontedera nel posticipo al Del Conero, l'Ancona viaggia a Fiorenzuola con l'obiettivo di dar continuità alla vittoria e bussare ai piani alti della classifica. In panchina Agostino Camigliano, ultimo arrivato dal mercato pronto a rinforzare la difesa dei dorici. Arbitro: Gastaldo di Ivrea

Vis Pesaro: prova di maturità

PESARO- Il successo di Fiorenzuola potrebbe restituire grinta e vigore in casa Vis Pesaro a patto che la sfida odierna con l'Olbia venga incamerata nel modo giusto. Lo sanno bene gli uomini di Brevi che hanno tutta l'intenzione di non sprecare l'ultimo blitz esterno. Attesa per Tonucci, pronto ad un ruolo da protagonista tra le fila vissine. Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa