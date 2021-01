Ivo Panichi nuovo presidente del calcio dilettantisitco marchigiano

ANCONA Ivo Panichi è il nuovo presidente del Comitato Marche della Figc Lnd. Con 204 voti, il 52,6% di quelli espressi, l'ex vicepresidente, 77 anni, originario di Ascoli Piceno, Panichi ha ottenuto la maggioranza assoluta, Al secondo posto, nell'elezione tenutasi ad Ancona, si è piazzato il recanatese Camilletti che ne ha ottenuti 113, solo 71 voti per il presidente uscente, il durantino Paolo Cellini, 82 anni, al quale non è riuscita l'elezione per il settimo mandato consecutivo. Cellini era infatti presidente dal 1996

