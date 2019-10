Il Fano cerca un'impresa al Nereo Rocco contro la Triestina

TRIESTE - Il Fano va in campo alle 20,45 allo stadio Nereo Rocco di Trieste per il posticipo del lunedì del campionato di serie C, contro una delle grandi favorite per la vittoria finale. La Triestina, che per la verità non sta andando forte come vorrebbe, gode comunque dei favori del pronostico rispetto a un'Alma reduce da due battute d'arresto, che hanno interrotto un periodo invece positivo. In classifica i biancorossi giuliani sono decimi con 16 punti, il Fano invece è sulla soglia della zona playout con 10 punti all'attivo.

Seguono aggiornamenti





