Vigor e Anconitana sullo 0-0, mentre l'Urbania vince e vola via

SENIGALLIA - Al Bianchelli di Senigallia 0-0 tra Vigor Senigallia e Anconitana dopo 35' di gioco, finora a fasi alterne con leggera supremazia della squadra di casa, intanto l'Urbania capolista è in vantaggio per 2-1 a Castelfidardo ed allunga in testa alla classifica.

da segnalare che le partite sono cominciate tutte alle 14,30, tranne Vigor-Anconitana, che è iniziata alle 15.



Risultati in tempo reale

Atletico Gallo-Marina 0-0

Castelfidardo-Urbania 1-2

Fabr. Cerreto-Atletico Alma 1-0

FCV Senigallia-Anconitana 0-0

Forsempronese-A.A. Colli 2-0

Montefano-S.Marco Lorese 0-2

Porto d'Ascoli-Grottammare 3-1

Valdichienti P-Sassoferrato G 2-1



Classifica in tempo reale: Urbania 19, Atletico Gallo 16, Fabr. Cerreto 14, Porto d'Ascoli 13, Anconitana 13, Castelfidardo 12, FCV Senigallia 12, Forsempronese 11, Valdichienti P 10, Atletico Alma 9, Montefano 9, Marina 9, Grottammare 7, A.A. Colli 7, S.Marco Lorese 7 Sassoferrato G 6,

