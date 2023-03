Samb nel ciclone, i tifosi bocciano Antonini: «Basta avventurieri nella società»

SAN BENEDETTO - Valerio Antonini? No, grazie. I tifosi della Samb non hanno dubbi e bocciano senza mezzi termini l'amministratore delegato della Quanton Commodities Ltd, Valerio Antonini, che nei giorni scorsi ha intavolato una trattaiva per rilevare il club rossoblu. Una soluzione che, però, ai tifosi della sambenedettesenon piace, tanto che questa mattina è compraso uno striscione abbastanza esplicito: "Basta avventurieri in cosietà, antonini stai lontano dalla città". Il momento per la samb non è dei milgiori: proprio ieri i giocatori, che reclamano i rimbrosi spese, hanno minacciato lo sciopero

La trattativa

Il presidente Renzi e Antonini si sono parlati telefonicamente lunedì scorso per due volte. Nel primo contatto avvenuto nella mattinata sembrava che Renzi fosse disposto a consegnare tutte le documentazioni contabili per far effettuare ad Antonini una due diligence per valutare quale potesse essere la situazione finanziaria del club. Al tempo stesso Antonini ha avanzato la sua proposta d’acquisto ammontante a 500mila euro. Quando pareva che la trattativa potesse avere un inizio, ecco che è giunto nella stessa giornata l’imprevisto inerente il fatto che al patron della Quanton Commedities Ltd sarebbe arrivata una comunicazione da parte del Tribunale di Roma di una diffida nel proseguire la trattativa perché le quote della Samb sono state pignorate per il credito, ammontante a circa 220mila euro, che la società Gruppo Tempo di Roma vanta nei confronti della Garigliano Immobiliare la quale controlla il 90 per cento della società rossoblù. Di fronte a questa situazione Antonini ha chiamato telefonicamente Renzi per la seconda volta lamentandosi del particolare segnale lanciato dal Tribunale di Roma che ha bloccato di fatto un’apertura della trattativa per l’acquisto della Samb. I due si sarebbero lasciati con Antonini che avrebbe detto a Renzi di sistemare quanto prima la questione del pignoramento delle quote e poi tornare a parlarsi.