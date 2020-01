L'Anconitana vince fuori casa è sola in testa grazie a Mastronunzio

GROTTAMMARE - Alla fine è successo davvero, l'Anconitana, data poco più di un mese fa in profonda crisi, è prima in classifica da sola nel campionato di Eccellenza. L'evento è maturato in seguito al successo esterno in rimonta dei dorici a Grottammare (da 0-1 a 3-1), al concomitante pareggio dell'Atletico Gallo e alla sconfitta del Fossombrone, battuto per 3-2 a Montefano con 3 gol dell'ex dorico Mastronunzio per i viola locali. Si può ben dire dunque che, ancora una volta, i gol di Mastronunzio lanciano in orbita l'Anconitana, questa volta in modo indiretto.

Per quanto riguarda la squadra di Marino, a Grottammare i dorici sono passati in svantaggio per il gol di De Panicis a metà del primo tempo, dopo pochi minuti è arrivato il pareggio di Giambuzzi, allo scadere della prima frazione Liccardi ha segnato il gol del 2-1, mentre il definitivo 3-1 è stato firmato da Fiore al 43' del secondo tempo.

Suglia altri campi da segnalare il faticoso pareggio interno della Vigor Senigallia, con Clementi all'esordio in panchina e la sconfitta interna del Porto d'Ascoli con il fanalino di coda Sassoferrato Genga



I risultati:

Atletico Alma-Urbania 2-0

Castelfidardo-Marina 3-0

Fabr. Cerreto-Atletico Gallo 1-1

Montefano-Forsempronese 3-2

Porto d'Ascoli-Sassoferrato 1-2

Valdichienti P-Atletico Azzurra Colli 1-1

Senigallia-S.Marco Lorese 2-2

Grottammare-Anconitana 1-3

Classifica: Anconitana 32, Castelfidardo 31, Atletico Gallo 31, Forsempronese 30, Porto d'Ascoli 27, Montefano 27, Urbania 26, Marina 26, FCV Senigallia 24, Atletico Alma 23, Valdichienti P 22, Fabr. Cerreto 20, S.Marco Lorese 19, Grottammare 19, A.A. Colli 19, Sassoferrato G 13



Ultimo aggiornamento: 18:12





