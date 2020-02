L'Anconitana raggiunta dalla Vigor, il Castelfidardo a reti bianche

ANCONA - Sono cominciate alle 15 le partite della nona giornata del campionato di Eccellenza, nell'incontro più atteso, allo stadio Del Conero l'Anconitana è sull'1-1 con la Vigor Senigallia, per il gol segnato da Giambuzzi al 17', pareggiato da quello di D'Errico al 35'. Nella prima mezz'ora dominio assoluto dell'Anconitana che ha sfiorato il gol in almento altre tre occasioni, sbagliando però sempre il tocco decisivo. La Vigor, passata la bufera, si è riorganizzata, e alla prima occasione ha pareggiato, con un gol comunque bello, di D'Errigo. Subito dopo il pareggio l'anconitana ha dovuuto sesotituire per infortunio Giambuzzi con Cameruccio.

Sugli altri campi da segnalare per ora il vantaggio del Marina sull'Atletico Gallo, reti bianche per ora a Urbania per la capolista Castelfidardo.



Risultati

A.A. Colli - Forsempronese 1-2

Anconitana - FCV Senigallia 1-1

Atletico Alma - Fabr. Cerreto 1-1

Grottammare - Porto d'Ascoli 0-1

Marina - Atletico Gallo 0-0

S.Marco Lorese - Montefano 0-0

Sassoferrato G - Valdichienti P 1-1

Urbania - Castelfidardo 0-0

Classifica aggiornata: Castelfidardo 42, Anconitana 40, Atletico Gallo 38, Porto d'Ascoli 37, Forsempronese 36, Montefano 36, Marina 33, FCV Senigallia 33, Urbania 32, Valdichienti 31, Atletico Alma 28, A.A. Colli 24, Fabr. Cerreto 24, Grottammare 21, S.Marco Lorese 20, Sassoferrato G 16





