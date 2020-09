L'Anconitana comincia lo sprint finale verso il campionato

ANCONA - Ultima settimana di stop agoniostico per l'Anconitana del presidente Marconi, che nel prossimo weekend comincerà il camponato di Eccellenza con la prima partita, in programma sabato pomeriggio sul campo del Marina di Montemarciano. La squadra affidata quest'anno a Marco Lelli non è ancora al completo, con il ds Arcipreti al lavoro sul mercato per dare gli ultimi importanti ritocchi ad una rosa rinnovata quasi completamente. Le amichevoli finora non sono state molte e sono state affrontate a ranghi decisamente incompleti, nella prova generale svolta sabato, la squadra biancorossa si è imposta per 4-1 all'osimana, vincendo in rimonta. Nuovo capitano dell'Anconitana è l'attaccante Falconieri, che ha un robusto passato nel calcio professionistico. Nel fratempo il comune di Ancona ha ufficialmente consegnato lo stadio Dorico alla società biancorossa, che lo gestirà almeno per i prossimi tre anni.

