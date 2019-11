Calcio e basket: le Marche vanno sempre più a fondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Domenica da incubo per lo sport marchigiano, con un'eccezione, la pallavolo. Per fortuna vincono sia Lube (è una piacevole conferma) che Lardini (primo successo pieno) poi solo e soltanto dolori. E anche pesanti. Sentite qui; quattro squadre marchigiane nella serie C di calcio e di punti conquistati nemmeno uno. Sì, avete letto bene: zero. Fano travolto in casa, Samb e Fermana surclassate in trasferta, solo la Vis Pesaro può recriminare. E anche in serie D le cose non vanno bene perchè vince solo la Jesina - che era ultima in classifica - che con Trillini al timone conquista la prima vittoria stagionale. E per le altre tanti pareggi e anche qualche delusione, una su tutte il Tolentino senza dimenticare che poi al comando il Notaresco allunga sulla Recanatese.Male nel calcio, molto male nel basket perchè la Carpegna Prosciutt o Pesaro colleziona a Roma l'ottava sconfitta in altrettante partite mentre l'Extralight Montegranaro nel campionato di A2 torna con le ossa rotte da Udine. E per fortuna che in serie B c'erano i derby...