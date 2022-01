La Figc Marche ci ripensa e blocca anche il campionato di Eccellenza

ANCONA - La Figc Marche ha fermato anche il campionato regionale di Eccellenza , dopo che in settimana il presidente Panichi aveva sospeso tutti i campionati dalla Promozione in giù, più quelli giovanili e quelli di calcio a 5, ma aveva confermato l'intenzione di non bloccare l'Eccellenza. In pochi giorni invece la pandemia si è ulteriormente diffusa anche tra i calciatori dilettanti e così è stata presa questa decisione, che è stata bene accolta dalla grande maggioranza delle società. Secondo i programmi del comitato regionale si dovrebbe tornare in campo nel weekend del 22 e 23 gennaio, ma visti i tempi che corrono è sicuramente lecito avere dei dubbi sulla possibilità di realizzare quatro programma.

