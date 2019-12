Anconitana fuori, finale di Coppa tra Porto d'Ascoli e Fossombrone

PORTO D'ASCOLI - E' finita 0-0 la semifinale di ritorno della fase regionale Coppa Italia di Eccellenza tra il Porto d'Ascoli e l'Anconitana. I dorici sono stati quindi eliminati per la regola dei gol in trasferta, in quanto all'andata la partita era finita 2-2. Lo stesso meccansimo, nell'altra semifinale, ha premiato il Fossombrone che ha pareggiato 1-1 sul campo del Fabriano Cerreto. L'Anconitana ha giocato una buona partita, attaccando per la maggior parte del tempo e creando anche qualche occasione, ma ha confermato una grave idiosincrasia per il gol. Il Porto d'ascoli si è soprattuto difeso, forte del fatto che il pareggio, a meno che non fosse stato un 3-3, l'avrebbe qualificato. Nella squadra di Marino ha esordito con una discreta prova il difensore De Fabritiis, ma i tifosi si aspettano a breve termine altri acquisti pesanti Ultimo aggiornamento: 20:27





