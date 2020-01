L'Anconitana va in vantaggio con l'Urbania, e anche la Vigor va in vantaggio

ANCONA - Anche l'Eccellenza marchigiana è tornata in campo, con alcune delle partite cominciate alle 14.30 ed altre alle 15. Dopo i primi minuti ruisultato sbloccato su tre campi, compreso il Del Conero, dove l'Anconitana è in vantaggio per 2-0 con l'Urbania. La partita di Ancona non è stata certamente bella e forse l'Urbania è sembrata a vere le idee più chiare, ma per una volta l'Anconitana è stata cinica e sta facendo fruttare un tiro da lontano di Magnarelli, che ha trovato impreparato il portiere ospite. Trovato il vantaggio l'Anconitana si è giovata di un'Urbania sotto chioc e ha raddioppiato con Ambrosini. Da segnalare il momentaneo svantaggio della capolista Atletico Gallo sul campo del Valdichienti.



Risultati

Anconitana - Urbania 2-0

Atletico Alma - S.Marco Lorese 0 - 0

Castelfidardo - Forsempronese 0 - 0

Fabr. Cerreto - Montefano 0-1

FCV Senigallia - A.A. Colli 1-0

Grottammare - Sassoferrato G 0 - 0

Porto d'Ascoli - Marina 2 - 0

Valdichienti P - Atletico Gallo 1 - 0



Classifica aggiornata: Atletico Gallo 29, Forsempronese 28, Porto d'Ascoli 27, Senigallia 26, Anconitana 26, Marina 25, Urbania 25, Castelfidardo 25, Valdichienti 21, Montefano 21, Atletico Alma 19, Fabr. Cerreto 18, Grottammare 17, S.Marco Lorese 15, A. Colli 12, Sassoferrato G 11



Ultimo aggiornamento: 15:55





© RIPRODUZIONE RISERVATA