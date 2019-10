L'Anconitana verso il derby con il Castelfidardo, Vigor vittoriosa

ANCONA - Comincerà alle 15 allo stadio Del Conero l'attesa sfida tra Anconitana e Castelfidardo, che vede le due squadre appaiate al terzo posto della classifica del campionato di Eccellenza, con 11 punti. L'Anconitana è attesa al cambio di marcia dopo un avvio inferiore alle aspettative, mentre il Castelfidardo è in serie positiva e sta portando avanti un ottimo campionato. da parte dorica formazione top secret per mister Ciampelli, a cui in settimana la società ha ribadito la sua totale fiducia. Sembra comunque certo il ritorno in squadra di Bruna e il ritorno al modulo 4-3-3

Nel frattempo nell'anticipo del sabato la Vigor Senigallia ha vinto per 1-0 sul campo del Grottammare con una rete dell'ex Anconitana Piergallini ametà ripresa. Tra l'altro domenica prossima sarà in programma al "Bianchelli" il derby tra la Vigor Senigallia e l'Anconitana.





