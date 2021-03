Nelle Marche un'Eccellenza a 12 squadre, ecco chi ha detto sì alla ripresa

ANCONA La nuova Eccellenza sta prendendo forma. Sono12 le formazioni che si presenteranno ai nastri di partenza nell’agognato restart dell’11 aprile. A darsi sportivamente battaglia per un posto in Serie D, saranno Anconitana, Atletico Ascoli, Atletico Azzurra Colli, Atletico Gallo, Fossombrone, Grottammare, Jesina, Montefano, Porto d’Ascoli, Sangiustese, Valdichienti Ponte e Vigor Senigallia. Le sei rinunce sono quelle di Fabriano Cerreto, Biagio Nazzaro Chiaravalle, Urbania, Urbino, San Marco Servigliano Lorese e Marina. Mercoledì saranno svelati format e calendari, non è ancora chiaro se ci sarà un girone a 12 squadre o se ci saranno due gironi da 6 squadre, in ogni caso alla fine ci saranno dei playoff che coinvolgeranno quattro formazioni, una delle quali potrà salite in Serie D. Entro pochissimi giorni riprenderanno gli allenamenti collettivi.

