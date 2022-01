Il calcio marchigiano si ferma per due settimane, va avanti solo l'Eccellenza

ANCONA - Il Comitato Regionale Marche della Figc ha deciso: avanti con il campionato di Eccellenza, stop invece di due settimane dalla Promozione in giù e per il Calcio a 5. Ai box per un mese tutte le categorie giovanili sia di calcio a 11 che Calcio a 5. Si faranno regolarmente le Finals Cup di Calcio a 5 in programma dal 6 al 9 gennaio, finali di coppa Marche di tutte le categorie del Calcio a 5, uomini, donne e giovanili. Si svolgeranno regolarmente anche tutti i recuperi in programma secondo le date già stabilite, tranne quelle delle giovanili previste per dopo il 10 gennaio. Sempre Covid permettendo perché con il virus che sta galoppando è difficilissimo fare delle previsioni. Questo in sintesi quanto è stato stabilito dall’incontro effettuato con moduli diversi a seconda delle categorie, secondo quanto vergato nel comunicato ufficiale numero 124.

