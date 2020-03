Coronavirus: anche Milan, Napoli, Fiorentina e Cagliari sospendono gli allenamenti

Il Milan non si allenerà fino lunedì prossimo dopo lo stop al campionato. «Le attività - informa il club - a Milanello sono sospese fino a domenica 15, salvo nuovi indicazioni». La squadra di Pioli, che non è impegnata nelle coppe europee, doveva riprendere oggi pomeriggio ma l'allenamento è saltato e i giocatori stanno tornando nelle loro abitazioni dopo aver lasciato il centro sportivo. Come i rossoneri, anche numerosi altri club di serie A hanno detto stop agli allenamenti, lasciando a casa i propri giocatori. Comunicazioni in tale senso sono arrivate da Napoli, Lazio, Fiorentina e Cagliari, mentre l'Atalanta "costretta" ad allenarsi (come Roma e Inter) per gli impegni europei, ha chiuso, per ora, il proprio store ufficiale.

Coronavirus e alimentazione: rischi, precauzioni e i cibi più indicati per le difese immunitarie

Ultimo aggiornamento: 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA