Coppa Italia: Fano, Tolentino e Porto d'Ascoli avanti. La Samb invece va fuori

ANCONA - Tre squadre marchigiane hanno superato il primo turno della Coppa Italia riservata alle squadre di Serie D, sono l'Alma Juventus Fano, il Tolentino e il Porto d'Ascoli. Eliminate invece il Montegiorgio e la Samb. Le tre partite che vedevano di scena le nostre squadre sono state tutte all'insegna dell'equilibrio, il Porto d'Ascoli, che aveva già superato il turno preliminare, si è imposto a Chieti per 1-0, una bella conferma per la formazione di Ciampelli.

Alma e cremisi ai rigori

Sono invece finiti in parità i due derby di Fano e di San Benedetto. L'Alma Juventus, dopo aver chiuso la partita sull'1-1 ha vinto ai rigori con il Montegiorgio, 5-2 il risultato finale di una sfida in cui non erano comunque previsti i tempi supplementari. Al Riviera delle Palme, invece, dopo lo 0-0 con cui si erano chiusi i 90' regolamentari, è stato il Tolentino a segnare dal dischetto più della Samb: 5-3 per i cremisi il risultato finale. Ora la Coppa Italia, che tornerà a ottobre, lascia il posto al campionato, domenica prossima infatti è in programma la prima giornata, con il primo dei tanti derby in programma, quello tra il Montegiorgio e la Samb.