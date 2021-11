Mercoledì di Coppa per l'Ancona Matelica, al Del Conero c'è la sfida con la Viterbese

ANCONA - E' uno strano turno infrasettimanale quello che la sorte propone all'Ancona Matelica di mister Colavitto. I biancorossi infatti devono affrontare, mercoledì 3 novembre alle ore 15 al Del Conero, la Viterbese, nell'incontro in gara unica valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C, guarda caso la stessa Viterbese che la neonata squadra del presidente Canil, ha già affrontato appena questo sabato, in campionato, stavolta nel Lazio.

La sfida di Coppa Italia comincia ad essere interessante, perchè che vincerà entrerà di fatto in una final eight in cui le possibilità di vittoria finale cominciano ad essere consistenti, per questo c'è da fidarsi poco del tecnico laziale, che ha detto che farà giocare solo le seconde linee, cosa che in effetti non sembra si reslizzerà, visto l'elenco dei convocati. Dal canto suo Colavitto ha assicurato che l'Ancona Matelica alla vittoria ci tiene, anche perchè in campionato è reduce da due sconfitte e un pareggio.

