La Coppa di Eccellenza va al Fossombrone. Sconfitto il Porto d'Ascoli

SENIGALLIA - Il Fossombrone ha vinto la fase regionale della Coppa Italia riservata alle squadre di Eccellenza e si è qualificato per la fase nazionale. La squadra di mister Fucili nella finale giocata sul campo neutro di Senigallia ha sconfitto il Porto d'Ascoli per 2-1 con le reti segnate da Conti al 27' del primo tempo e da Patarchi al 43' della ripresa. Il Porto d'Ascoli aveva raggiunto il momentaneo pareggio con Valentini, appena un minuto dopo il vantaggio del Fossombrone, ma poi si è arrreso al gol segnato dai pesaresi nel finale.

Vale la pena di ricordare che la vincente della Coppa Italia sarà promossa in serie D, ma prima di arrivare alla finalissima nazionale il Fossombrone dovrà superare altri tre turni.





© RIPRODUZIONE RISERVATA