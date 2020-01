Un giovane portoghese per l'Ascoli, ma il bello deve ancora venire

ASCOLI - Si chiama Diogo Pinto, ha 20 anni ed è un centrocampista del Benfica, quello che dovrebbe diventare, entro poche ore, il primo acquisto del mercato di gennaio dell'Ascoli. Il giovane atleta lusitano non è uno dei big che dovrebbero approdare in bianconero, ma piuttosto un investimento per il futuro che l'Ascoli fa, sulla strada di quelli che negli anni scorsi ha permesso a società come Atlanta, Udinese, Chievo, di reggere l'urto con gli squadroni della serie A. Per quanto riguarda il resto del mercato ancora poche novità. rima di comprare, il ds Tesoro deve risolvere il problema Ninkovic, cioè stabilire se il servbo se ne andrà veramente o meno, e cion quali modalità. Inoltre l'Ascoli deve capire quanto saranno i giocatori di buion livello che chiedernnao la cessione, reputando di avere uno spazio inadeguato nell'attuale formazione. In questo senso Ardemagni e Chajia sembrano gli indiziati numero uno





