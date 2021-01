L'Ascoli con i nuovi sfida il Brescia di Dionigi, mister della salvezza

ASCOLI - Un sabato caldissimo per l'ascoli, che da ultimo in classifica alle ore 14 al Del Duca, sempre a porte chiuse, sfida il Brescia allenato da Davide Dionigi, mister dell'ultima salvezza bianconera. Anche le rondinelle, reduci da tre sconfitte, sono in cattive acque, ma non quanto l'ascoli, che deve assolutamente vincere se vuole rinvigorire le sue speranze di salvezza. Mister Sottil dovrebbe far giocare dal primo minuto i nuovi Dionisi e Bidaoui, e forse anche Danzi. Altri nuovi acquisti dovrebbero invece partite dalla panchina. Di nuovo a disposizione anche Sabiri, ma visto il suo stop di due settimane difficilmente giocherà dall'inizio.

