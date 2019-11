L'Ascoli all'Arechi con Scamacca e Da Cruz titolari in attacco

SALERNO Trasferta delicataper l'Ascoli sul campo di una salernitana arrabbiatissima per gli ultimi risultati negativi. All'Arechi si giocherà di sabato alle 18 e per i bianconeri sarà la prima di tre partite in soli 7 gionri. Zanetti dovrà fare a meno dello squalificato Ninkovic e l'assenza semra abbastana persante, anche se l'attacco è il reparto più nutrito della squadra bianconere.





Queste le probabili formazioni che saranno schierate dai rispettivi tencici

SALERNITANA 12 Micai; 16 Karo, 2 Billong, 26 Pinto; 17Cicerelli, 21 Akpa Akpo, 14 Di Tacchio, 23Maistro, 13 Kiyine; 9 Jallow, 11 Djuric. A disp: 22 Russo, 1 Vannuccchi, 19 Kalombo, 3 Lopez, 25 Lombardi, 20 Marrone, 7Novvella, 6 Odjer. All. Ventura.



ASCOLI 33 Leali; 28 Andreoni, 23 Brosco, 15Gravillon, 19Padoin; 7Cavion, 6Troiano, 8Petrucci; 30 Brek; 17 Da Cruz, 9 Scamacca. A disp. 1 Lanni, 4Valentini, 37Laverone, D'Elia, 4 Freigra, 25 Gerbo, 18 Chajia, 10 Rosseti, 21 Beretta, 32 Ardemagni. All Zanetti.



Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze





