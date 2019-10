L'Ascoli ha un nuovo presidente, al posto di Tosti c'è Carlo Neri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - E’ Carlo Neri il nuovo presidente dell’Ascoli, sostituisce il dimissionario Giuliano Tosti che rimane comunque nelle vesti di socio e sponsor. Massimo Pulcinelli ha annunciato il nuovo presidente scelto nel corso Cda. «Ho dovuto prendere atto che Giuliano Tosti purtroppo non è disponibile a tornare sui suoi passi, nonostante io lo auspicassi. Non condivido ne reputo sufficienti le argomentazioni portate avanti da Giuliano a supporto della sua scelta. In questo momento sono altri i pensieri in testa: ripenso alla mattinata romana quando mi convinse ad entrare nel mondo del calcio. Fu proprio la consapevolezza di averlo al fianco di un’avventura, per me nuova, a convincermi a prendere in considerazione la trattativa con la precedente proprietà». La parola al nuovo presidente Carlo Neri: «La mia azione sarà favorire il progetto di crescita della società, facilitando in ogni modo la coesione e la sinergia dei vari attori e di tutti gli stakeholders impegnati nell’obiettivo comune sempre per il bene dell’Ascoli. Il mio mandato, come già dichiarato nel corso del CdA, è in ogni momento a disposizione se utile a favorire ogni processo di avvicendamento che possa rafforzare il predetto progetto di crescita».ù