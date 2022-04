La Nazionale Under 21 ad Ascoli il 14 giugno per sfidare l'Irlanda

ASCOLI PICENO - La città delle cento torri si tinge ancora una volta di azzurro pochi mesi dopo aver ospitato la Nazionale Under 20. Stavolta però, lo stadio Cino e Lillo Del Duca accoglierà addirittura la Nazionale Under 21: ad Ascoli infatti, gli Azzurrini del ct Paolo Nicolato affronteranno la Repubblica d’Irlanda nell’ultima gara di qualificazione al Campionato Europeo di categoria. L’appuntamento è per martedì 14 giugno: «Siamo felicissimi di ospitare la Nazionale Under 21 ad Ascoli, perché si tratterà di un’altra straordinaria vetrina promozionale per la nostra città» ha dichiarato entusiasta il sindaco Marco Fioravanti. Appena un mese fa il Del Duca ha fatto da cornice alla gara della Nazionale Under 20: l’ottima accoglienza riservata agli Azzurri ha convinto la Federazione a credere ancora nella città: a distanza di mezzo secolo dall’ultima volta, la Nazionale Under 21 tornerà ad Ascoli Piceno.

