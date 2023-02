Colpo di scena Ascoli: Breda nuovo allenatore: primo allenamento a porte chiuse

ASCOLI - Colpi di scena a non finire in casa Ascoli perchè quando sembrava fatto per il terzo ritorno in casa bianconera di Pillon, ecco la sorpressima con Roberto Breda. Mossa a sopresa del patron Pulcinelli quando sembrava tutto pronto per il terzo ritorno in bianconero di Pillon (ha già guidato il Picchio dal 2001 al 2003 e nella stagione 2009/2010), ha invece scelto Breda.

Il tecnico 52enne di Treviso ha firmato un contratto per la stagione in corso con opzione per la prossima ed ha già diretto il suo primo allenamento (a porte chiuse). Breda, ultima esperienza in Serie B con il Pescara, ha battuto la concorrenza di Pillon ma anche di Luigi di Biagio.

"L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. - recita il comunicta del Picchio - comunica di aver affidato al Sig. Roberto Breda la conduzione tecnica della prima squadra fino al 30 giugno 2023. Il neo allenatore dell’Ascoli debutterà sulla panchina bianconera sabato al Del Duca, in occasione della partita di campionato col Perugia. Il Club bianconero accoglie Mister Breda con un caloroso benvenuto e augura al tecnico un buon lavoro, con l’auspicio che si possa superare tutti insieme e al più presto il momento di difficoltà che la squadra sta attraversando".