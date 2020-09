Due centrocampisti stranieri muovono il mercato dell'Ascoli

ASCOLI - Forse qualcosa si muove nel mercato dell'Ascoli. Dopo Dario Saric tra oggi e domani arriveranno in città due centrocampisti, Marcel Buchel, nato nel Liechtenstein, ma di nazionalità anche austriaca, ha 29 anni e nella passata stagione era in forza alla Juve Stabia dove però ha giocato pochissimo. La lista delle squadre dove ha militato è lunghissima: Linz, Cremonese, Bologna, Gubbio, Siena, Virtus Lanciano, Verona, in ultimo la Juve Stabia che lo aveva tesserato in quanto svincolato dall'Empoli. Con lui è in arrivo anche il greco Christos Donis, 25 anni, appena svincolato dal Panathinaikos e a quanto pare strappato in extremis al Brescia. Si tratta di un centrocampista centrale alto 1,85. In settimana arriveranno altri giocatori, si parla di due attaccanti del nord Europa e uno italiano.

Nessuna novità invece per quanto riguarda le cessioni, che permetterebbero al ds Bifulco di operare con maggiori possibilità economiche, e nessuna novità neanche su Ninkovic, che non sembra voler tornare all'Ascoli.

