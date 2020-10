La prima in casa dell'Ascoli contro il Lecce senza Buchel

ASCOLI - Dopo l'ottimo pareggio a Brescia e la batosta e relativa eliminazione in Coppa Italia con il Perugia, questo pomeriggio l'Ascoli fa l'esordio in campionato allo stadio Del Duca e affronta il Lecce retrocesso dalla serie A. Rispetto alla settimana scorsa, mister Bertotto dovrà fare a meno di Buchel. Queste le probabili formazione che scenderanno in campo. Arbitrerà l'incontro l'arbitro Ros di Pordenone.

ASCOLI - Leali, Pucino, Corbo, Avlonitis, Sarzi Puttini, Cavion, Donis, Saric, Chiricò, Bajic, Cangiano.

LECCE - Gabriel, Zuta, Lucioni, Meccariello, Calderoni, Henderson, Tachtsidis, Majer, Adajapong, Coda, Listtkowski.

