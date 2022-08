L'Ascoli passa il turno in Coppa Italia, quante emozioni con il Venezia

VENEZIA - Vittoriosa e convincente la partita d'esordio dell'Ascoli, in Coppa Italia. I bianconeri di Cristian Bucchi, in maglia bianca con logo della Quintana sul petto, hanno vinto per 3-2 sul campo del Venezia, retrocesso dalla Serie A. La superiorità dei bianconeri è stata netta e costante, ma due minuti di follia stavano per rovinare tutto, poi in extremis ci ha pensato a riportre definitivamente avaqnti i bianconeri.

Saric apre le danze dell'Ascoli

L'Ascoli è passato in vantaggio al 36' del primo tempo con un gol di Saric, dopo che poco prima Dionisi aveva sfiorato il gol. Nella ripresa, a metà della seconda frazione è stato Falzerano, appena subentrato, a siglare il 2.-0, poi, con l'Ascoli in pieno controllo e i minuti che scorrevano il veneto Mikaelsson, anche approfittando di un'incertezza di Leali segnava al 43' e al 44'. A quel punto sembrava ormai scontato il prolungamento ai tempi supplementari, ma in pieno recupero un autogol del veneziano Baudouoin dava il meritato 3.-2 ai marchigiani.

La squadra è forte e sulla giusta strada

Per l'Ascoli una vittoria mertitata, un'iniezione di fiducia e la conferma che la squadra è forte ed è già sulla strada giusta. Nel prossimo turno di Coppa Italia i bianconeri dovranno misurarsi con la Sampdoria di mister Giampaolo e dell'altro ex Ascoli Sabiri, ma prima ancora, domenica prossima, inizierà il campionato, che prevede la sfida casalinga con la Ternana