Positivi al Covid alcuni giovani dell'Ascoli, in Serie B è tutto ok

ASCOLI - In coincidenza con il notevole aumento di positività al covid 19 riscontrate negli ultimi tempo nell'Ascolano, anche alcuni giocatori tesserati per le squadre giovanili del club bianconero sono risultati affetti da Corinavirus. La società non ha comnicato ovviamente il loro numero nè il nome, ma ha immediatamente sospeso tutta l'attività di tutte le squadre giovanili, in attesa che la situazione migliori. Nessun problema invece per la prima squadra bianconera, che ha solo un giocatore fuori per Covid (anche in questo caso non è stato fatto il nome, ma tutti ormai lo conoscono) che però potrebbe rientrare presto. L'ascoli tornerà in campo sabato 17 a Frosinone.

