Sei positivi all'Ascoli, il resto della squadra ha ripreso gli allenamenti

ASCOLI - Anche in casa Ascoli Calcio sono emerse positività dopo i tamponi ai quali i tesserati si sono sottoposti ieri mattina. Sono sei i componenti del gruppo squadra risultati positivi al Covid 19, tutti sono subito stati messi in isolamento fiduciario nelle proprie abitazioni. La società, come da prassi, non ha comunicato i nomi dei giocatori contagiati, per saperne i nomi forse bisognerà aspettare fino alalla prossima partita. Gli allenamenti comunque proseguiranno in quanto non ci sono stati contatti tra i tesserati. Prima della sosta natalizia sempre in casa bianconera erano emersi 5 casi positivi poi rientrati in squadra. La speranza è che il numero non aumenti e che la squadra possa lavorare regolarmente. Proseguono gli allenamenti ma anche le operazioni di calciomercato, Manuel Castorani giocherà la seconda parte di stagione nel Feralpi Salò,

