Sangiustese e Jesina in Eccellenza, Anconitana più vicina alla D

ANCONA - Il Consiglio federale della Figc oltre che regolamentare questo tormentato finale di stagione per le categorie maggiori, ha preso decisioni che condizioneranno anche il futuro di numerose squadre dilettantistiche. In particolare sono state confermate le retrocessioni in Eccellenza delle ultime 4 squadre della serie D, e tra esse ci sono anche due squadre marchigiane, la Sangiustese e la Jesina, che retrocedono dunque in Eccellenza regionale. Questa decisione rende più probabile il ripescaggio dell'Anconitana in serie D. Infatti, oltre alla scontata promozione del Castelfidardo, che era primo in classifica, anche il club del capoluogo, che era secondo, ha ora più possibilità di essere ripescato nella categoria superiore, anche se in questo caso bisognerà aspettare che venga stilata dalla Lega Dilettanti una apposita graduatoria di merito. L'Anconitana, dopo essere ripartita dalla Prima Categoria ha vinto gli ultimi due campionati sul campo ed ora aspira alla terza promozione consecutiva.

Ultimo aggiornamento: 15:44

