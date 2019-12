Un'altalena di emozioni, l'Anconitana vince a Servigliano 3-2. La Vigor frena la capolista

ANCONA - A 6' dalla fine l'Anconitana è di nuovo in vantaggio, per 3-2 sul campo del San Marco Lorese, che è rimasto in dieci, perchè l'autore del provvisorio pareggio, Mattioli, è stato espulso per doppia ammonizione essendosi tolto la maglietta per esultare. Il primo tempo era finito in parità, sull'1-1. La squadra di casa è passata in vantaggio per prima con un gol molto contestato di Galli. Il giocatore si era lasciato parare dal dorico Battistini un calcio di rigore, concesso in maniera forse generosa dall'arbitro, poi sulla ribattuta ha segnato, secondo i giocatori dell'Anconitana commettendo fallo sul portiere biancorosso. L'Anconitana, che ha anche perso Trombetta per un infortunio, ha pareggiato al 43' con un colpo di testa dell'attaccante Liccardi, che alla sua prima partita è già andato in gol.

Nella ripresa, sempre su un campo molto pesante, oltre che stretto e con un fondo abbastanza irregolare, l'Anconitana è passata in vantaggio al 21' con un diagonale di Ambrosini, ma al 33' Mattioli ha riportato i fermani in parità, venedo poi espulso per doppia ammonizione. Al 39' però i dorici si sono riportati in vantaggio con il primo gol in campionato di Esteban Giambuzzi, con un gran tiro da lontano.



Sugli altri campi da segnalare il fatto che il Fossombrone sta vincendo (il Valdichienti aveva giocato ieri) , altalena diogol e di emozioni anche tra Atletico Gallo e Vigor Senigallia, i rossoblù di Guiducci hanno pareggiato al 4' di recupero con Savelli. Continua a stupire il Marina, così come continua a vincere il Fossombrone, ora secondo a quattro punti dalla vetta



Atletico Azzurra Colli - Atletico Alma 1-1

Atletico Gallo - Vigor Senigallia 2-2

Forsempronese - Porto d'Ascoli 2-0

Marina - Grottammare 1-0

Montefano - Castelfidardo 2-2

S.Marco Lorese - Anconitana 2-3

Sassoferrato G - Urbania 1-1

Valdichienti P - Fabr. Cerreto 2-0



Classifica aggiornata: Atletico Gallo 28, Forsempronese 24, Porto d'Ascoli 23, Anconitana 23, Castelfidardo 23, VIgor Senigallia 23, Urbania 22, Marina 22, Atletico Alma 18, Valdichienti 17, Grottammare 15, Fabriano Cerreto, Montefano 15, S. Marco Lorese 14, A.A. Colli 11, Sassoferrato Genga 10.



