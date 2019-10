L'Anconitana perde sul campo dell'Atletico Alma. Vigor ko in casa

ANCONA - Sono cominciate alle 15,30 le partite della sesta giornata di andata del campionato di Eccellenza marchigiana, mentre il Porto d'Ascoli era in vantaggio per 1-0 sull'Urbania, ma poi è stato superato dai pesaresi. questa partita è già terminata, in quanto è cominciata alle 14.30.

Fari puntati anche oggi sull'Anconitana, che è di scena sul neutro di Fossombrone contro l'Atletico Alma. A pochi minuti dalla fine la squadra di casa conduce per 2-1. All'8' del primo tempo l'Anconitana ha sbloccato il risultato con Magnanelli, che ha approfittato di uno svarione della difesa locale. Appena il tempo di mettere la palla al centro e l'Atletico Alma si guadagnava un rigore che Carzetti trasformava, spiazzando Battistini. Nel secondo tempo fasi equilibrate con l'Anconitana che non riesce a spezzare l'equilibrio ed è anzi l'Atletico alma che al 26' passa in vantaggio con un bel diagonale di Marongiu La squadra biancorossa, seguita da 500 tifosi, è in campo nella formazione annunciata. Sugli altri campi da segnalare le difficoltà della Vigor Senigallia, sotto per 2-0 in casa contro il fanalino di coda Sassoferrato Genga

Risultati in tempo reale

Porto d'Ascoli-Urbania 1-2 (risultato finale)

FCV Senigallia-Sassoferrato 0-1 (iniziata alle ore 15)

Atletico Alma-Anconitana 1-1

Atletico Gallo-Forsempronese 0-0

Castelfidardo-S.Marco Lorese 1-0

Fabr. Cerreto-Grottammare 2-1

Montefano-A.A. Colli 1-1

Valdichienti P-Marina 2-0



Classifica aggiornata in base ai risultati: Atletico Gallo 13, Urbania 12, Anconitana 10, Porto d'Ascoli 10, Montefano 9, Castelfidardo 11, FCV Senigallia 8, Fabriano Cerreto 8, Atletico Alma 8, Valdichienti P 7, Grottammare 7, Forsempronese 6, Marina 5, Atletico A. Colli 5, Sassoferrato Genga 5, S.Marco Lorese 4, Ultimo aggiornamento: 17:08





