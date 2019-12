L'Anconitana cerca ancora sé stessa, solo un gol a Porto Recanati

PORTO RECANATI - Non è stata cetrto un'amichevole esaltante quella giocata dall'Anconitana sul campo del Porto recanati, squadra di Promozione. I dorici hanno chiuso il primo tempo sullo 0-0 e hanno poi vinto 1-0 grazie al gol del giovane Ghanam a metà ripresa, segnato quando i tecnici avevano già dato ampio spazio ai rincalzi.

Ovviamente però il risultato in questo genere di incontri è l'ultima cosa a contare e dunque il risicato successo non deve preoccupare squadra e tifosi biancorossi. Mister Marino ha cercato l'assetto migliore tenendo conto del fatto che il 5 gennaio non avrà Visciano, che potrebbe essere sostiuito da Giambuzzi. Intanto al centro della difesa è rientrato Trombetta. L'Anconitana tornerà ad allenarsi giovedì 2 gennaio.





