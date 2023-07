Ancona, ecco Tiong: fiducia a Micciola, ma Ripa è a rischio

ANCONA - I malumori di Tony Tiong possono portare ad una svolta nell’Ancona. A forte rischio la posizione di Roberto Ripa, che già nel corso del consiglio di amministrazione in programma domani potrebbe perdere la carica di amministratore delegato che ad oggi condivide con Roberta Nocelli. Non è invece in discussione la posizione di Francesco Micciola al quale di recente il presidente ha rinnovato la fiducia. Domani la società dovrebbe fare chiarezza con un comunicato ufficiale, al quale seguirebbe nei prossimi giorni una conferenza stampa.

I nodi

Il mercato bloccato dell’Ancona è solo la coda del problema. La situazione attuale che pesa sulle strategie e sulle operazioni di mercato che Micciola cerca di concretizzare viene da lontano. I diciassette calciatori con contratti biennali, alcuni dei quali anche onerosi se rapportati alla media della categoria, costituiscono un peso. Difficile convincere un atleta che è legato all’Ancona, ben remunerato, sotto contratto con una società solida e puntuale nei pagamenti, a trasferirsi altrove. Se poi mediamente si tratta di elementi che non sono reduci da un campionato brillante trovargli una nuova collocazione diventa un’impresa. L’Ancona non ha bisogno di monetizzare, ma deve modificare l’organico ed adeguarlo alle idee tattiche di Donadel. Occorre liberare caselle con le uscite di alcuni calciatori per poterne poi inserire altri con caratteristiche funzionali al nuovo progetto.

La proprietà

Questo stato di cose è ben noto a Tony Tiong, per niente soddisfatto della situazione attuale. Ma l’insoddisfazione del magnate malese non nasce oggi. Già nella parte finale della scorsa stagione aveva mandato chiari segnali di un malcontento di fondo. L’esonero di Gianluca Colavitto voluto da Tiong in prima persona ne è l’esempio più eclatante, ma non l’unico. Nelle sue rare conferenza stampa lo aveva manifestato chiaramente.

Ripa rischia

Già dopo la gara con la Carrarese, a nostra domanda precisa Tiong rispose «Non posso essere contento dell’andamento della squadra». E poi nei suoi comunicati successivi: «Mi aspettavo di più dalla squadra» e ancora «Purtroppo non c’è stata continuità e a farne le spese è stato Colavitto» di seguito «i playoff sono un torneo in cui non bisogna partecipare ma cercare di vincere». Tiong si è convinto che ci fossero delle responsabilità nella gestione dell’area tecnica per il mancato raggiungimento non solo dei risultati sportivi ma anche degli obiettivi economici. Tutto questo ha portato nell’occhio del ciclone Roberto Ripa.

A Ripa viene imputata la sottoscrizione dei contratti pluriennali dello scorso anno che oggi sono un fardello pesante. Ma anche lo sforamento del budget, una parte del quale è stato intaccato per la campagna acquisti dello scorso gennaio senza conseguire effettivi miglioramenti nel rendimento della squadra. Anzi, dai primi di febbraio in poi l’Ancona ha imboccato la parabola discendente, salvo riabilitarsi parzialmente nei playoff.

Le firme

Il potere di firma nella sottoscrizione dei contratti dei calciatori è stato sempre di Roberto Ripa. Invece sembra che le acquisizioni dei primi due acquisti di questa sessione di mercato, quelle di Ageymang e Marenco, siano state sottoscritte per conto della società biancorossa da Roberta Nocelli. Un chiaro indizio di come siano cambiati gli equilibri interni. Alla luce di tutto ciò Tiong sembra deciso ad intervenire con il bisturi per incidere su una situazione che lo preoccupa non poco. Il presidente intende assumere delle decisioni drastiche che portino a risultati immediati. E’ molto probabile che Ripa venga posto in una posizione di subordine e che le sue attribuzioni siano devolute a Roberta Nocelli. A meno che lo stesso Ripa non decida di andarsene.