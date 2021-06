Nasce l'Ancona-Matelica, al Del Conero torna la serie C. Marconi sponsor

ANCONA - E’ iniziata l’era Mauro Canil ad Ancona con i dorici che, grazie al nuovo passaggio societario e al cambio di denominazione del Matelica, si ritrovano di colpo in Lega Pro con un progetto ambizioso e tutto da vivere incentrato sulla valorizzazione dei giovani e del territorio. Un progetto con un organigramma nuovo, a partire dalla presidentessa del Cda Roberta Nocelli, che non prevederà la figura di Stefano Marconi – presidente uscente – che garantirà solo una sponsorizzazione per i prossimi cinque anni. Secondo quanto esposto da Canil, per il primo anno la denominazione sarà quella di Ancona-Matelica per poi passare ad Ancona nella seconda stagione di presidenza. Ai tifosi, presenti in gran numero all’esterno della Mole Vanvitelliana (all’interno c’erano le delegazioni delle principali sigle della tifoseria organizzata) sono stati garantiti i colori sociali dell’Ancona – il bianco e il rosso – e l’utilizzo del marchio del Cavaliere Armato. Riconfermati direttore sportivo e mister che saranno, rispettivamente Francesco Micciola e Gianluca Colavitto artefici insieme a Canil del miracolo Matelica arrivato, pochi mesi fa, ad un passo dalla Serie B.

