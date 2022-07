Calcio amputati, Sporting campione d'Italia: Vicenza battuto 2-0 al Mancini di Fano

FANO Non chiamatela favola. Qui c'è sudore, sofferenza, gioia, passione, determinazione e voglia di non mollare mai. Qui c'è solo splendida verità, quella di un gruppo di ragazzi diventati campioni d'Italia. Quella dello Sporting Amp Football che, davanti al pubblico di Fano, è riuscito nell’impresa di vincere e superare in classifica i campioni d’Italia uscenti del Vicenza Calcio Amputati e aggiudicarsi, così, lo scudetto 2022.

La scalata

Una scalata nata pochi mesi fa con il passaggio di testimone dalla Nuova Montelabbatese allo Sporting, il trasferimento a Fano, il Dna rimasto sempre lo stesso, e culminata con 14 punti, uno in più della squadra veneta. Grazie per le emozioni: dai Marcantognini (papà Paolo presidente, figlio Lollo in campo) a capitan Magi e mister Palazzi a tutti i ragazzi del team gialloblù.

La partita



Il risultato di parità si è sbloccato nel secondo con i gol di Jerome Raffetto (3’) e Billy Lunaschi (27’).



Sul podio del campionato sale la Roma Calcio Amputati (dopo il pareggio casalingo, per 2-2, con il Levante C Pegliese.

Classifica finale



1. Sporting Amp Football 14 punti

2. Vicenza Calcio Amputati 13 punti

3. Roma Calcio Amputati 3* punti

4. Levante C. Pegliese 1* punti

*penalizzata di un punto da parte del giudice sportivo