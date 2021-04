Il Città di Falconara vince la Coppa Italia e ora punta allo scudetto

RIMINI - Un altro sucesso marchigiano nel calcio a 5, stavolta femminile. Dopo la conquista della Coppa Italia da parte dell'Italservice Pesaro, in campo maschile, è stata la volta del Città di Falconara ad assicurarsi l'analogo trofeo in campo femminile, battendo la Lazio per 5-1 nella fnale di Rimini. La squadra di mister Neri, che questanno ha vinto quasi tutte le partite disputate e non ha mai perso, ha dominato il campo dall'inizio alla fine, dopo aver sofferto forse di più nella semifinale, vinta 3-1 ai danni del Montesilvano. Ora il Città di Falconara punta con decisione alla conquista dello scudetto. Nella regular season le falconaresi hanno concluso abbondantemente al primo posto ed ora aspettano di cominciare i playoff, il 9 maggio affrontando il Cagliari nei quarti di finale

© RIPRODUZIONE RISERVATA