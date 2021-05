Il Città di Falconara vince con largo margine e vede a un passo la finale scudetto

FALCONARA - Con un netto 6-1 alle pugliesi del Real Statte, il Città di Falconara ha vinto gara-1 della semifinale scudetto del campionato di calcio a 5 femminile. La squadra di mister Neri ha confermato la propria superiorità, espressa già del resto durante tutta la stagione, in cui le Citizens hanno vinto la Coppa Italia e si sono piazzate al primo posto nella regular season. L'incontro di ritorno si giocherà in Puglia mercoledì prossimo, l'eventuale bella verrebbe disputata di nuovo a Falconara, anche se il 6-1 maturato nella prima partita fa dubitare che ci sarà bisogno di tre incontri per stabilire la squadra finalista

© RIPRODUZIONE RISERVATA