Cagliese, solo amarezze da quando non c'è più don Romano Magnoni: 8 partite, zero punti

ANCONA - C'era una volta la Cagliese. Per carità, c'è anche adesso ma oltre al campionato cui partecipa sono diversi . anzi diversissimi - anche i risultati. Una volta la squadra del compianto don Romano Magnoni giocava bene, divertiva e partecipava a campionati importanti, oggi dopo otto giornate nel torneo di Prima Categoria ha collezionato solo sconfitte. Otto partite, zero punti con 5 gol fatti e 17 subite. Solo il Falconara - seconda categoria - deve ancora fare un punto con le prime otto partite che parlano di 8 reti fatte e 32 subite. Strada in salita, ostacoli a non finire, record da cancellare. Poco meglio hanno fatto Carpegna e Caldarola: un punto a testa e la speranza che il vento già dalle prossime partite possa cambiare.

Ultimo aggiornamento: 16:42

