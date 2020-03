La Roma batte il Cagliari 4-3 e tiene il passo dell'Atalanta

La Roma soffre nel finale ma batte il Cagliari 4-3 portano a casa tre punti preziosi per la classifica: tiene il passo dell'Atalanta e rimette a - 6 il Napoli. In svantaggio per la rete di Joao Pedro la squadra di Fonseca ribalta il risultato con una doppietta di Kalinic e allunga con Kluivert. Quando la gara sembrava in pugno dei giallorossi, Gaston Pereiro la riapriva con la rete del 3-3. Nuovo allungo dei giallorossi con Kolarov e rete del 4-3 finale con Joao Pedro che ribadisce in rete un calcio di rigore ribattuto dal portiere della Roma.

Ultimo aggiornamento: 20:15





