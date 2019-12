Joao Pedro ne fa due in tre minuti: Cagliari-Sampdoria 3-3

Ultimo aggiornamento: 22:24

CAGLIARI - Cagliari e Sampdoria chiudono il programma della 14esima giornata di Serie A nel posticipo del lunedì sera. I rossoblù vengono dal rocambolesco pareggio di Lecce, un'occasione sciupata e che avrebbe consentito di provare il brivido del terzo posto in classifica a questo punto del campionato; sembra funzionare per i doriani - 2-1 casalingo sull'Udinese domenica scorsa - la cura Ranieri, che in poche giornate sta conducendo pian piano i blucerchiati fuori dagli incubi di inizio campionato.CAGLIARI - SAMPDORIA 3-3La Sampdoria chiude in vantaggio il primo tempo alla Sardegna Arena, dove gli uomini di Ranieri sono sull'1-0 grazie al gol, realizzato su calcio di rigore, di Fabio Quagliarella, al secondo centro in campionato. Cagliari che ha avuto diverse occasioni ma non è riuscito a concretizzarle.