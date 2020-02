Cagliari-Parma: dalle 18 La Diretta Le probabili formazioni

SEGUI LA DIRETTA

Cagliari e Parma si affrontano quest'oggi alle 18 in un match fondamentale per entrambe le compagini, al momento impegnate nella corsa alla conquista di una posizione di classifica che vale l'Europa League per il prossimo anno. I sardi vengono dal bel pareggio di San Siro contro l'Inter, conquistato grazie alla rete messa a segno dall'ex nerazzurro Nainggolan, mentre i ducali domenica scorsa hanno regolato 2-0 l'Udinese raggiungendo proprio i cagliaritani ed il Milan a quota 31.Dopo il pur positivo pareggio di Milano, si è allungata a 7 la striscia di gare senza vittorie per il Cagliari: 3 pareggi e 4 sconfitte il bottino degli isolani negli ultimi 2 mesi di Serie A; il Parma viene a sua volta da 2 sconfitte esterne consecutive, anche se maturate sui difficilissimi campi di Bergamo contro l'Atalanta e di Torino al cospetto della Juventus.