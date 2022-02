Cagliari-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Trepidante attesa in casa Napoli in vista della sfida di Cagliari: il posticipo della 26° giornata di Serie A può valere per i partenopei l'aggancio in vetta ma contro c'è una squadra in risalita, che ha raggiunto il Venezia e vede un percorso di salvezza in mano all'ex tecnico azzurro Mazzarri. Luciano Spalletti e il tifo azzurro si sono goduti le gare contro i nerazzurri e i blaugrana ma ora hanno di nuovo da contare i giocatori vista l'infermeria: out capitan Insigne, Osimhen verso il turno di riposo con Petagna dal 1'. Tra i sardi indisponibile l'ex Rog, Pereiro affianca Joao Pedro con Pavoletti e Keita pronti a subentrare a partita in corso. Ecco le probabili formazioni di Cagliari-Napoli in programma questa sera:

Segui Cagliari-Napoli in diretta

Cagliari-Napoli, le probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Obert, Altare, Goldaniga; Lykogiannis, Dalbert, Grassi, Marin, Bellanova; Joao Pedro, Pereiro. A disp.: Radunovic, Aresti, Ceppitelli, Carboni, Lovato, Zappa, Baselli, Kourfalidis, Gagliano, Pavoletti, Keita. All.: Mazzarri. Indisponibili: Nandez, Strootman, Ceter, Walukiewicz, Rog. Squalificati: -. Diffidati: Strootman.

NAPOLI (3-4-2-1): Ospina; Juan Jesus, Koulibaly, Rrhamani; Mario Rui, Zielinski, Demme, Di Lorenzo; Mertens, Elmas; Petagna. A disp.: Meret, Idasiak, Malcuit, Tuanzebe, Ghoulam, Zanoli, Fabian Ruiz, Osimhen, Ounas. All.: Spalletti. Indisponibili: Anguissa, L. Insigne, Lobotka, Lozano, Politano. Squalificati: -. Diffidati: Demme, Rrahmani

Arbitro: Sozza

Assistenti: Meli e Tegoni

Quarto Uomo: Marchetti

VAR: Valeri AVAR: Raspolini

Dove vedere Cagliari-Napoli in tv oggi

Cagliari-Napoli sarà disponibile in diretta televisiva su Dazn. Il match, in programma lunedì 21 febbraio alle 19, sarà disponibile per gli abbonati della piattaforma streaming su smartphone, tablet, PC, Smart TV oppure su console di gioco adibite come la Playstation.

