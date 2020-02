Cagliari-Napoli, dalle 18.00 La Diretta le probabili formazioni

Ultimo aggiornamento: 17:05

E' il match dei numeri negativi quello che si gioca oggi tra Cagliari e Napoli: i sardi sono a secco di vittorie da 9 partite in campionato, durante le quali hanno raccolto 4 pareggi ed incassato 5 sconfitte; niente divisione della posta invece da 8 gare per i ragazzi di Gattuso, che in tale arco di tempo hanno conquistato 3 successi a fronte di ben 5 risultati totalmente negativi.(4-3-1-2) Cragno; Mattiello, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Pereiro; Joao Pedro, Simeone. All. Maran(4-3-3) Ospina; Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. GattusoCagliari e Napoli, due delle compagini più in difficoltà in questo momento del torneo, si affrontano oggi pomeriggio alle 18 per la 24esima giornata di Serie A. I sardi vengono dall'ennesima sconfitta di questo periodo, l'1-0 subito a Marassi per mano del Genoa e sono fermi a 32 punti; peggiore di 2 lunghezze la situazione di classifica dei partenopei, superati nuovamente in casa questa volta dal sorprendente Lecce nel match del San Paolo col finale di 2-3.