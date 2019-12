Si sblocca subito il risultato: Simeone a segno, Cagliari-Lazio 1-0

Ultimo aggiornamento: 21:41

CAGLIARI - Cagliari e Lazio scendono in campo nel posticipo del lunedì sera che chiude il programma della 16esima giornata di Serie A. I sardi sono gli assoluti e veri protagonisti, oltre all'Inter, di questa prima parte di stagione, dove hanno raccolto 29 punti in 15 partite che consentono loro di giocarsi al momento uno dei primi 4 posti in classifica; stesso discorso vale per la Lazio, terza con 33 punti e reduce in campionato dalla bellissima vittoria casalinga per 3-1 contro la capolista Juventus.CAGLIARI - LAZIO 1-0E' un grande Cagliari quello che ha chiuso in vantaggio i primi 45', alla Sardegna Arena, contro la Lazio. Decide, fin qui, una rete siglata all'8' da Simeone, che nel recupero ha fallito il colpo del k.o. da distanza ravvicinat